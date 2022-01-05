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Кубок Испании

«Барселона» смешанным составом добыла волевую победу в кубковом матче

05 Января 2022 • 23:23 Комментировать (3)
Линарес
1:2
Барселона
окончен

Страдающая от коронавируса «Барселона» провела второй матч в усечённом составе. Сначала удалось обыграть «Мальорку» в Ла Лиге, а сегодня был повержен «Линарес», соперник по Кубку Испании. Каталонцы пропустили первыми и отыгрались лишь на 63-й минуте, а вскоре после гола Усмана Дембеле забил и Ферран Ютгла - 2:1.

Несмотря на скользкий счет, перевес «Барселоны» был громадным, и победа полностью закономерна. Также отметим первый выход на поле Дани Алвеса после возвращения в Каталонию.

Протокол игры  
Линарес 1:2 Барселона
(1:0) Hugo Diaz II 19'    
    63' Дембеле Усман (1:1)
    69' Ferran Jutgla (1:2)
Нето Мурара Альба Жорди Гарсия Эрик Араухо Рональд Мингеса Оскар Пуч Рикард Бускетс Серхио Алвес Даниэл Ferran Jutgla Гонсалес Нико Ахомач Илиас
Запасные: Дембеле Усман Arnau Comas Хайме Гиллем Пенья Иньяки Тер Штеген Марк-Андре Пике Херард Мармол Мика Де Йонг Френки Санс Альваро
05 января.

 

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Барселона Линарес
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
pol-black
05 Января 2022 в 23:45
играли две равные команды.
779
05 Января 2022 в 23:32
Что то мы совсем в откровенное г...о стали играть.
Понятно не основа, понятно на поле плюнувшие на себя в Барсе игроки, но такая потеря класса!
Не создаём вообще ничего. Полудохлые удары от Дембеле становятся пиком активности.
Начали переигрывать клуб уровня турнира Кожаный мяч лишь тогда, когда они полнеслись забивать и решили вообще не обороняться.
В общем, нам остаётся только ждать.
pol-black
05 Января 2022 в 23:35
другого нам не остаётся (((
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окончен Эйбар 1:2 Мальорка 2.10 3.35 3.70
окончен Леганес 2:3 Реал Сосьедад 4.20 3.45 1.92
окончен Картахена 1:2 Валенсия
окончен Линарес 1:2 Барселона
окончен Атлетико Балеарес 2:1 Сельта
окончен Мирандес 0:1 Райо Вальекано 4.20 3.50 1.90
окончен Вальядолид 0:3 Бетис 3.25 3.70 2.15
Идет 82 минута Алькояно 1:3 Реал Мадрид 17.00 7.30 1.17
06.01  18:00 Жирона ... Осасуна 2.45 3.25 3.00
06.01  18:00 Фуэнлабрада ... Кадис 2.40 3.15 3.20
06.01  20:00 Спортинг Хихон ... Вильярреал 4.80 3.45 1.82
06.01  20:00 Сарагоса ... Севилья 4.50 3.45 1.88
06.01  22:00 Альмерия ... Эльче 2.25 3.20 3.45
06.01  22:00 Атлетико Манча-Реаль ... Атлетик Б 13.00 5.40 1.27
06.01  23:30 Райо Махадаонда ... Атлетико М
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Сегодня, 06 Января
00:38 · Испания. Кубок
Хави: «Барселона» победила благодаря вере»
05 Января
23:23 · Испания. Кубок
«Барселона» смешанным составом добыла волевую победу в кубковом матче 3
21:23 · Испания. Кубок
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21:00 · Испания. Кубок
«Линарес» - «Барселона» - 1:2 (закончен) 4
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