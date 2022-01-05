«Барселона» смешанным составом добыла волевую победу в кубковом матче

Страдающая от коронавируса «Барселона» провела второй матч в усечённом составе. Сначала удалось обыграть «Мальорку» в Ла Лиге, а сегодня был повержен «Линарес», соперник по Кубку Испании. Каталонцы пропустили первыми и отыгрались лишь на 63-й минуте, а вскоре после гола Усмана Дембеле забил и Ферран Ютгла - 2:1.
Несмотря на скользкий счет, перевес «Барселоны» был громадным, и победа полностью закономерна. Также отметим первый выход на поле Дани Алвеса после возвращения в Каталонию.
Протокол игры
|(1:0) Hugo Diaz II 19'
|63' Дембеле Усман (1:1)
|69' Ferran Jutgla (1:2)
Нето Мурара • Альба Жорди • Гарсия Эрик • Араухо Рональд • Мингеса Оскар • Пуч Рикард • Бускетс Серхио • Алвес Даниэл • Ferran Jutgla • Гонсалес Нико • Ахомач Илиас
Запасные: Дембеле Усман • Arnau Comas • Хайме Гиллем • Пенья Иньяки • Тер Штеген Марк-Андре • Пике Херард • Мармол Мика • Де Йонг Френки • Санс Альваро
05 января.
Понятно не основа, понятно на поле плюнувшие на себя в Барсе игроки, но такая потеря класса!
Не создаём вообще ничего. Полудохлые удары от Дембеле становятся пиком активности.
Начали переигрывать клуб уровня турнира Кожаный мяч лишь тогда, когда они полнеслись забивать и решили вообще не обороняться.
В общем, нам остаётся только ждать.
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