«Барселона» смешанным составом добыла волевую победу в кубковом матче

Страдающая от коронавируса «Барселона» провела второй матч в усечённом составе. Сначала удалось обыграть «Мальорку» в Ла Лиге, а сегодня был повержен «Линарес», соперник по Кубку Испании. Каталонцы пропустили первыми и отыгрались лишь на 63-й минуте, а вскоре после гола Усмана Дембеле забил и Ферран Ютгла - 2:1.

Несмотря на скользкий счет, перевес «Барселоны» был громадным, и победа полностью закономерна. Также отметим первый выход на поле Дани Алвеса после возвращения в Каталонию.