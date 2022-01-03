Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселона восстанавливает свою силу, все топовые футболисты хотят к нам»

03 Января 2022 • 16:13 Комментировать
Линарес
...
Барселона
05.01 21:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб понемногу выбирается из кризиса, похваставшись прогрессом в этом вопросе за последние несколько месяцев. Также чиновник остался доволен, что «сине-гранатовым» удается реализовывать свои планы на трансферном рынке.

«Мы активно работаем, чтобы улучшить состав. Хави просил подписать Феррана Торреса - он его получил. Мы восстанавливаем свою силу, все топовые футболисты хотят к нам. Все возможно, сейчас мы рассматриваем варианты на среднесрочную перспективу. Перестройка пока складывается для нас хорошо», - цитирует Лапорту издание Marca.

К слову, президент не покидает надежд переманить в Каталонию нападающего Эрлинга Холлана, о чем неоднократно заявлял ранее.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛИНАРЕС БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.01  21:00 Вильярреал ... Леванте 1.37 5.20 8.40
03.01  23:00 Осасуна ... Атлетик Б 3.20 3.00 2.50
03.01  23:15 Кадис ... Севилья 4.60 3.32 1.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Января
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл на место Обамеянга нового форварда, которого ранее не отпустили в «Барселону» слухи
17:28 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг: «Я готов забивать за «Барселону» и дальше, если Хави меня об этом попросит» 4
16:43 · Италия. Серия А
«Реал» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» слухи
16:13 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона восстанавливает свою силу, все топовые футболисты хотят к нам»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Клопп хотел видеть Эдена Азара в «Ливерпуле», но руководство клуба заблокировало трансфер слухи
15:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует зимой выручить минимум 50 миллионов евро с продажи футболистов
14:23 · Италия. Серия А
В Испании называют переход Мораты в «Барселону» уже осуществлённой сделкой слухи
13:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда претендуют на восходящую звезду «Барселоны»
13:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт со звёздным ветераном
12:37 · Италия. Серия А
Жена Мораты рассказала подругам о возвращении в Испанию
12:30 · Испания. Ла Лига
Гарсия: «Тер Штеген подарил «Барселоне» победу»
11:11 · Италия. Серия А
В «Барселоне» отреагировали на информацию о трансфере Мораты
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» близок к первой громкой сделке в зимнее трансферное окно 1
09:52 · Италия. Серия А
«Барселона» не сбавляет интерес к Морате
09:47 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес принял решение по контракту с «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем