Лапорта: «Барселона восстанавливает свою силу, все топовые футболисты хотят к нам»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб понемногу выбирается из кризиса, похваставшись прогрессом в этом вопросе за последние несколько месяцев. Также чиновник остался доволен, что «сине-гранатовым» удается реализовывать свои планы на трансферном рынке.

«Мы активно работаем, чтобы улучшить состав. Хави просил подписать Феррана Торреса - он его получил. Мы восстанавливаем свою силу, все топовые футболисты хотят к нам. Все возможно, сейчас мы рассматриваем варианты на среднесрочную перспективу. Перестройка пока складывается для нас хорошо», - цитирует Лапорту издание Marca.

К слову, президент не покидает надежд переманить в Каталонию нападающего Эрлинга Холлана, о чем неоднократно заявлял ранее.