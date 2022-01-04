Юмтити согласился покинуть «Барселону»

«Барселона» работает над уходом некоторых игроков для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и обеспечить возможность заявить Феррана Торреса и других потенциальных новичков вроде Альваро Мораты.

Один из кандидатов на выход - защитник Самюэль Юмтити, который наконец-то дал согласие сменить команду ради игровой практики в год чемпионата мира. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Клуб и агенты игрока изучают различные варианты. Предполагается, что речь идет об аренде без права выкупа, при этом Юмтити хотят обеспечить возможность играть в еврокубках, а также, желательно, в Премьер-лиге или Серии А.