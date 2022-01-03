По всей видимости, «Барселоне» удалось оформить еще один зимний трансфер в кратчайшие сроки. После всех новостей, появившихся в понедельник утром, местная пресса называет переход форварда «Ювентуса» Альваро Мораты в стан «сине-гранатовых» осуществленной сделкой.

По информации авторитетного издания AS, стороны на 95% уладили все детали сотрудничества. Форвард, права на которого принадлежат «Атлетико», отправится в Каталонию в полугодичную аренду.

Отмечается, что «Барселона» не потребует у «Атлетико» деньги за трансфер Антуана Гризманна, если «матрасники» отпустят Морату летом уже на полноценной основе.