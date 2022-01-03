Педри и Феран Торрес заразились коронавирусом

Полузащитники «Барселоны» Педри и Ферран Торрес в понедельник 3 января сдали положительные тесты на COVID-19. Что примечательно, оба игрока были недоступны для «Барселоны» и без коронавируса. Педри до сих пор восстанавливается от травмы, которую получил еще в сентябре, а Торрес не может играть за «Барселону», пока команда не продаст кого-то из игроков или не разгрузит зарплатную ведомость.

Напомним, что Ферран Торрес перешел в «Барселону» в конце декабря из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро. В этом сезоне игрок отыграл всего 4 матча в АПЛ, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.