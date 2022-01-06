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Хави: «Барселона» победила благодаря вере»

06 Января 2022 • 00:38 Комментировать
Линарес
1:2
Барселона
окончен

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поделился впечатлениями от матча 1/16 финала против «Линареса», в котором его подопечные едва вырвали победу во втором тайме и добыли путевку в следующую стадию турнира.

«У нас были определенные проблемы по ходу встречи. Мы не могли захватить инициативу в центре поля, а также не хватало качественного последнего паса в атаке. Пропустили же потому, что потеряли концентрацию. Конечно, можно долго обсуждать тактику, но сегодня мы победили благодаря вере. От нас ждут другой футбол, но соперник оказался организованным, а также хорошо «подкованным» тактически и физически», - цитирует слова Хави с пресс-конференции газета Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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