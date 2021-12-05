​Анчелотти рассказал, когда Бензема может вернуться в строй

В субботу вечером «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» на выезде со счётом 2:0, но потерял из-за травмы Карима Бензема. После игры о состоянии французского форварда высказался тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«У Карима была проблема с подколенным сухожилием, и это немного беспокоило его в игре. Я не думаю, что он будет готов во вторник, но, возможно, он сыграет в воскресенье», - слова Анчелотти приводит Football Espana со ссылкой на Marca.

На следующей неделе «Реал» проведёт два матча – против «Интера» в Лиге чемпионов (7 декабря) и против «Атлетико» в чемпионате Испании (12 декабря).