Йович забил за «Реал» впервые с февраля 2020 года

Нападающий «Реала» Лука Йович не забивал за мадридский клуб почти два года – он либо сдавался в аренду в другую команду, либо попросту не мог воспользоваться своими немногочисленными шансами.

Однако, прервать неприятную традицию сербу удалось в поединке против «Реал Сосьедада». Футболист еще в первом тайме заменил травмированного Карима Бензема, а уже в начале второй половины встречи отметился двумя результативными действиями – сначала отдал ассист на Винисиуса Жуниора, а потом и сам откликнулся на пас Каземиро.

Напомним, ранее испанская пресса писала, что уход Йовича из «Реала» ближайшей зимой уже можно считать свершившемся фактом.