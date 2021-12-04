Бензема травмировался в матче против «Реал Сосьедада»

С неприятного момента начался поединок против «Реал Сосьедад» у болельщиков и тренерского штаба мадридского «Реала» - уже на 17-й минуте главный тренер команды Карло Анчелотти вынужден был снимать с поля нападающего Карима Бензема. Француз получил травму в одном из эпизодов и не смог продолжить игру.

Вместо него на поле вышел Лука Йович. Примечательно, что Бензема на данный момент является лидером «сливочных» по системе гол+пас – в текущем сезоне на его счету уже 17 точных ударов и восемь результативных передач.

Более того, уже на неделе «Реалу» предстоит встреча с «Интером» в Лиге чемпионов, где будет решаться судьба выхода в плей-офф с первого места в группе.

К слову, проследить за событиями матча можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция.