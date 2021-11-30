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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти считает, что у Винисиуса есть потенциал для получения «Золотого мяча»

30 Ноября 2021 • 22:38 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
3.20 3.40 2.25
04.12 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов, по силам ли вингеру Винисиусу Жуниору продолжить стабильно выступать на высоком уровне и в будущем претендовать на звание лучшего футболиста мира.

Итальянский специалист заявил, что уже сейчас бразильца можно отнести к списку ведущих игроков Европы. Что касается шансов на «Золотой мяч», то наставник «сливочных» довольно оптимистично оценил ситуацию.

«Я искренне верю, что однажды Винисиус будет присутствовать на этом гала-концерте в роли фаворита», - прокомментировал Анчелотти в интервью для Diario Sport.

Уточним, что в текущем сезоне футболист бьет все свои личные рекорды результативности, превратившись в одного из лидеров «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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