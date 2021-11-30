Анчелотти считает, что у Винисиуса есть потенциал для получения «Золотого мяча»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов, по силам ли вингеру Винисиусу Жуниору продолжить стабильно выступать на высоком уровне и в будущем претендовать на звание лучшего футболиста мира.

Итальянский специалист заявил, что уже сейчас бразильца можно отнести к списку ведущих игроков Европы. Что касается шансов на «Золотой мяч», то наставник «сливочных» довольно оптимистично оценил ситуацию.

«Я искренне верю, что однажды Винисиус будет присутствовать на этом гала-концерте в роли фаворита», - прокомментировал Анчелотти в интервью для Diario Sport.

Уточним, что в текущем сезоне футболист бьет все свои личные рекорды результативности, превратившись в одного из лидеров «Реала».