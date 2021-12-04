Куртуа: «Анчелотти попросил меня специально пропускать голы на тренировках, чтобы у игроков атаки появилась уверенность»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал слова главного тренера команды Карло Анчелотти, который на одном из интервью признался, что вынужден иногда заставлять бельгийца менее усердно работать на занятиях.

«Да, это действительно так. Однажды Анчелотти подошел ко мне и попросил специально пропускать голы на тренировках, чтобы футболисты атаки почувствовали уверенность в собственных силах. Я посмеялся, но это было эффективно», - приводит слова Куртуа VTM.

К слову, на данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, а Куртуа отыграл все матчи «от звонка до звонка».