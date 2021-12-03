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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готовит для «Реала» предложение по звёздному вингеру слухи

03 Декабря 2021 • 23:52 Комментировать
Ньюкасл
...
Бёрнли
2.30 3.50 3.10
Через 17 ч. 48 мин.

Меньше месяца осталось до открытия зимнего трансферного окна, поэтому клубы уже готовятся к конкретным переговорам. Как свидетельствует испанское издание El Nacional, со своими целями определился и «Ньюкасл», который планирует потратить немало денег новых владельцев.

Одним из первых потенциальных новичков команды может стать вингер «Реала» Эден Азар. Согласно источнику, «сороки» намерены предложить мадридскому гранду 40 миллионов евро за 30-летнего бельгийца.

Ранее сообщалось, что самого футболиста не привлекает вариант с «Ньюкаслом», но «Челси» не собирается возвращать его себе, а в «Реале» Азар попросту не получает игровой практики при главном тренере Карло Анчелотти, сыграв лишь в 10 матчах сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Эден Азар
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