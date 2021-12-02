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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готовит предложение для одного из лидеров «Наполи»

02 Декабря 2021 • 15:05 Комментировать
Ньюкасл
...
Бёрнли
2.35 3.50 3.00
04.12 18:00

После смены владельцев «Ньюкасл» продолжает выстраивать новую стратегию развития, в частности составляя список потенциальных подписаний на ближайшее зимнее трансферное окно.

Как свидетельствует издание Daily Express, одним из возможных новичков команды считается лидер «Наполи» Лоренцо Инсинье. Итальянец до сих пор не сумел договориться с клубом о продлении действующего соглашения, которое истекает следующим летом.

В связи с этим, «Ньюкасл» попытается по заниженной цене приобрести вингера в январе. Если же этого не получится сделать, то англичане намерены включиться в борьбу за футболиста уже через шесть месяцев, когда тот может стать свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Наполи Лоренцо Инсинье
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