«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в последней атаке, «Ньюкасл» впервые победил

15-й тур чемпионата Англии радует неожиданными результатами. После поражения лидеров из «Челси» от «Вест Хэма» (2:3) едва не потерял очки и их преследователь, «Ливерпуль». «Красные» гостили у «Вулверхэмптона» и отвратительно сыграли при реализации моментов. У Диого Жоты, Мохамеда Салаха и Садио Мане было по несколько шансов открыть счет, но на табло остались гореть нули вплоть до последних секунд, когда у ближней штанги Дивок Ориги не послал мяч в сетку. 1:0, и «Ливерпуль» - новый лидер Премьер-лиги.

В параллельной игре «Ньюкасл» впервые в сезоне набрал три очка. В игре с конкурентами из «Бёрнли» худшая команда сезона была сильнее - 1:0. «Брайтон» на последней минуте отобрал победу у «Саутгемптона» (1:1).





