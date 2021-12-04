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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в последней атаке, «Ньюкасл» впервые победил

04 Декабря 2021 • 20:01 Комментировать (2)
Саутгемптон
1:1
Брайтон
окончен

15-й тур чемпионата Англии радует неожиданными результатами. После поражения лидеров из «Челси» от «Вест Хэма» (2:3) едва не потерял очки и их преследователь, «Ливерпуль». «Красные» гостили у «Вулверхэмптона» и отвратительно сыграли при реализации моментов. У Диого Жоты, Мохамеда Салаха и Садио Мане было по несколько шансов открыть счет, но на табло остались гореть нули вплоть до последних секунд, когда у ближней штанги Дивок Ориги не послал мяч в сетку. 1:0, и «Ливерпуль» - новый лидер Премьер-лиги.

В параллельной игре «Ньюкасл» впервые в сезоне набрал три очка. В игре с конкурентами из «Бёрнли» худшая команда сезона была сильнее - 1:0. «Брайтон» на последней минуте отобрал победу у «Саутгемптона» (1:1).

Протокол игры  
Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль
Са Жозе Килман Макс Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Дендонкер Леандер   26' Невеш Рубен Аит-Нури Раян Траоре Адама   88' (Тринкан Франсишку (   88') Хименес Рауль   88' Хи-Чан Хван   79' (Моутинью Жоау (   79')
Запасные: Кэмпбелл Чем Поденсе Даниэл Хувер Ки-Джана Кандл Люк Силва Фабио Буэно Уго Радди Джон
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю   66' Хендерсон Джордан   68' (Ориги Дивок (   68') Фабиньо Энрике   62' Алькантара Тьяго Салах Мохамед Жота Диогу   82' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   82') Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль Милнер Джеймс Келлехер Каомхин Уильямс Неко Минамино Такуми Цимикас Костас Конате Ибраима
04 декабря. Стадион "Молинью".

 

Протокол игры  
Саутгемптон 1:1 Брайтон
(1:0) Броя Армандо 29'   (1:1) Мопе Нил 90'
Маккарти Алекс Ливраменто Валентино Лянко Войнович Салису Мохаммед   80' Уокер-Питерс Кайл Редмонд Натан Уорд-Праус Джеймс Ромеу Ориоль Телла Нейтан   69'   84' (Эльюнусси Мохамед (   84') Адамс Че Броя Армандо   81' (Армстронг Адам (   81')
Запасные: Стивенс Джек Диалло Ибраима Перро Ромен Льюис Харри Смолбон Вильям Лонг Шейн Уолкотт Тео
Санчес Роберт Вельтман Йоел   79' (Модер Якуб (   79') Даффи Шейн   45' Бёрн Дэн Лемпти Тарик   63' (Марч Соломон (   63') Гросс Паскаль   55' (Коннолли Аарон (   55') Биссума Ив   74' Мвепу Энок Кукурелья Марк Троссар Леандро Мопе Нил
Запасные: Ричардс Тейлор Схерпен Кьелл Макаллистер Алексис Стил Джейсон Робертс Хэйдон Локадия Юрген
04 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Протокол игры  
Ньюкасл 1:0 Бёрнли
(1:0) Уилсон Каллум 40'    
Дубравка Мартин Манкильо Хави   87' Шёр Фабиан Ласcеллс Джамал Льюис Джамал Шелви Джонджо Уиллок Джо Альмирон Мигель   85' (Фернандес Федерико (   85') Жоэлинтон Сен-Максимен Аллан Уилсон Каллум
Запасные: Мёрфи Джейкоб Ритчи Мэтт Хэйден Айзак Хендрик Джефф Гейл Дуайт Крафт Эмиль Лонгстафф Шон Дарлоу Карл
Поуп Ник Лоутон Мэттью   75' (Робертс Коннор II (   75') Коллинз Натан   75' Тарковски Джеймс Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн   81' (Родригес Джей (   81') Вествуд Эшли Браунхилл Джош Макнил Дуайт Вуд Крис Корне Максвелл   32' (Выдра Матей (   32')
Запасные: Томас Бобби Питерс Эрик Корк Джек Леннон Аарон Хенесси Уэйн Лонг Кевин
04 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".



 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Вулверхэмптон
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Biz_plan
04 Декабря 2021 в 20:38
Поражаюсь терпению Ориги. Сидит на лавке, ждет выхода по нескольку матчей, а потом выходит джокером.
Во многих сильных командах мог бы стать основным нападающим, но, по какой-то причине, не уходит от Клоппа.
Akadam
04 Декабря 2021 в 20:52
В следующей игре выйдет в основе.
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окончен Вест Хэм 3:2 Челси
окончен Саутгемптон 1:1 Брайтон
окончен Ньюкасл 1:0 Бёрнли
окончен Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
окончен Уотфорд 1:3 Манчестер Сити
05.12  17:00 Тоттенхэм ... Норвич 1.4 5.2 7.8
05.12  17:00 Манчестер Юнайтед ... Кристал Пэлас 1.51 4.5 6.4
05.12  17:00 Лидс ... Брентфорд 2.14 3.55 3.4
05.12  19:30 Астон Вилла ... Лестер 2.7 3.5 2.6
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