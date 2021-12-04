«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в последней атаке, «Ньюкасл» впервые победил

15-й тур чемпионата Англии радует неожиданными результатами. После поражения лидеров из «Челси» от «Вест Хэма» (2:3) едва не потерял очки и их преследователь, «Ливерпуль». «Красные» гостили у «Вулверхэмптона» и отвратительно сыграли при реализации моментов. У Диого Жоты, Мохамеда Салаха и Садио Мане было по несколько шансов открыть счет, но на табло остались гореть нули вплоть до последних секунд, когда у ближней штанги Дивок Ориги не послал мяч в сетку. 1:0, и «Ливерпуль» - новый лидер Премьер-лиги.
В параллельной игре «Ньюкасл» впервые в сезоне набрал три очка. В игре с конкурентами из «Бёрнли» худшая команда сезона была сильнее - 1:0. «Брайтон» на последней минуте отобрал победу у «Саутгемптона» (1:1).
Протокол игры
Са Жозе • Килман Макс • Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Дендонкер Леандер • 26'Невеш Рубен • Аит-Нури Раян • Траоре Адама 88' ( Тринкан Франсишку ( 88') • Хименес Рауль • 88'Хи-Чан Хван 79' ( Моутинью Жоау ( 79')
Запасные: Кэмпбелл Чем • Поденсе Даниэл • Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Силва Фабио • Буэно Уго • Радди Джон
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • 66'Хендерсон Джордан 68' ( Ориги Дивок ( 68') • Фабиньо Энрике • 62'Алькантара Тьяго • Салах Мохамед • Жота Диогу 82' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 82') • Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль • Милнер Джеймс • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Минамино Такуми • Цимикас Костас • Конате Ибраима
04 декабря. Стадион "Молинью".
Протокол игры
|Саутгемптон
|1:1
|Брайтон
|(1:0) Броя Армандо 29'
|(1:1) Мопе Нил 90'
Маккарти Алекс • Ливраменто Валентино • Лянко Войнович • Салису Мохаммед • 80'Уокер-Питерс Кайл • Редмонд Натан • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль • Телла Нейтан 69' 84' ( Эльюнусси Мохамед ( 84') • Адамс Че • Броя Армандо 81' ( Армстронг Адам ( 81')
Запасные: Стивенс Джек • Диалло Ибраима • Перро Ромен • Льюис Харри • Смолбон Вильям • Лонг Шейн • Уолкотт Тео
Санчес Роберт • Вельтман Йоел 79' ( Модер Якуб ( 79') • Даффи Шейн • 45'Бёрн Дэн • Лемпти Тарик 63' ( Марч Соломон ( 63') • Гросс Паскаль 55' ( Коннолли Аарон ( 55') • Биссума Ив • 74'Мвепу Энок • Кукурелья Марк • Троссар Леандро • Мопе Нил
Запасные: Ричардс Тейлор • Схерпен Кьелл • Макаллистер Алексис • Стил Джейсон • Робертс Хэйдон • Локадия Юрген
04 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Протокол игры
|(1:0) Уилсон Каллум 40'
Дубравка Мартин • Манкильо Хави • 87'Шёр Фабиан • Ласcеллс Джамал • Льюис Джамал • Шелви Джонджо • Уиллок Джо • Альмирон Мигель 85' ( Фернандес Федерико ( 85') • Жоэлинтон • Сен-Максимен Аллан • Уилсон Каллум
Запасные: Мёрфи Джейкоб • Ритчи Мэтт • Хэйден Айзак • Хендрик Джефф • Гейл Дуайт • Крафт Эмиль • Лонгстафф Шон • Дарлоу Карл
Поуп Ник • Лоутон Мэттью 75' ( Робертс Коннор II ( 75') • Коллинз Натан • 75'Тарковски Джеймс • Тэйлор Чарли • Гудмундссон Йоханн 81' ( Родригес Джей ( 81') • Вествуд Эшли • Браунхилл Джош • Макнил Дуайт • Вуд Крис • Корне Максвелл 32' ( Выдра Матей ( 32')
Запасные: Томас Бобби • Питерс Эрик • Корк Джек • Леннон Аарон • Хенесси Уэйн • Лонг Кевин
04 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Во многих сильных командах мог бы стать основным нападающим, но, по какой-то причине, не уходит от Клоппа.