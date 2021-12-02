Бэйл близок к возвращению в основную группу «Реала»

Уже в скором времени главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сможет рассчитывать еще на двоих игроков своей команды – близки к возвращению на футбольное поле вингер Гарет Бэйл и полузащитник Дани Себальос.

Оба футболиста практически восстановились от травм и должны вернуться к занятиям в общей группе уже на следующей неделе. Такой информацией поделились журналисты издания 90min.

К слову, на данный момент мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев обыграть своего прямого конкурента «Севилью». Также «сливочные» обеспечили себе выход в плей-офф раунд Лиги чемпионов.