Джокер Йович помог «Реалу» победить в Сан-Себастьяне

Мадридский «Реал» продолжает убирать конкурентов со своего пути. В 16-м туре столичная команда одолела одноклубников из Сан-Себастьяна. Уже на первых минутах получил травм Карим Бензема, но заменивший его Лука Йович сыграл так же отлично - гол + пас. В начале второго тайма Винисиус открыл счет, а затем Йович здорово сориентировался у ворот после корнера.
После пятой победы подряд мадридский «Реал» до восьми очков увеличил отрыв от второго места, его соперник - четвертый.
Протокол игры
|47' Винисиус Жуниор (0:1)
|57' Йович Лука (0:2)
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони 68' ( Сальдуа Хосеба ( 68') • Субельдия Игор • 26'Ле Норман Робен • Рико Диего 86' ( Муньос Айхен ( 86') • Янузай Аднан 60' 68' ( Порту Кристиан ( 68') • Субименди Мартин • Гевара Андер 61' ( Барренечеа Андер ( 61') • Оярсабаль Микель • Сорлот Александр 61' ( Туррьентес Беньят ( 61') • Исак Александр
Запасные: Райан Мэтт • Гуриди Хон • Лобете Хулен • Джуара Наис • Пачеко Хон • Наварро Роберто
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • Милитао Эдер • Алаба Давид • Менди Ферлан • Модрич Лука • Каземиро Карлос 65' ( Камавинга Эдуардо ( 65') • Кроос Тони 81' ( Асенсио Марко ( 81') • Родриго 81' ( Вальверде Федерико ( 81') • Бензема Карим 17' ( Йович Лука ( 17') • Винисиус Жуниор
Запасные: Начо Фернандес • Васкес Лукас • Диас Мариано • Азар Эден • Марсело Виера • Лунин Андрей • Иско Аларкон • Вальехо Хесус
04 декабря. Стадион "Reale Seguros Stadium".
Севилья, Атлетик, Сосьедад ...за неделю три матча с зубрами чемпионата, в итоге 3 победы ! Браво Анчи. Теперь можно и с Интером в ничейку скатать )) Ну и график у Реала, в следующем туре еще и с мОтраЦами играть