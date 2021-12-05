Джокер Йович помог «Реалу» победить в Сан-Себастьяне

Мадридский «Реал» продолжает убирать конкурентов со своего пути. В 16-м туре столичная команда одолела одноклубников из Сан-Себастьяна. Уже на первых минутах получил травм Карим Бензема, но заменивший его Лука Йович сыграл так же отлично - гол + пас. В начале второго тайма Винисиус открыл счет, а затем Йович здорово сориентировался у ворот после корнера.

После пятой победы подряд мадридский «Реал» до восьми очков увеличил отрыв от второго места, его соперник - четвертый.