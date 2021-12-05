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Чемпионат Испании. Ла Лига

Джокер Йович помог «Реалу» победить в Сан-Себастьяне

05 Декабря 2021 • 01:04 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
0:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» продолжает убирать конкурентов со своего пути. В 16-м туре столичная команда одолела одноклубников из Сан-Себастьяна. Уже на первых минутах получил травм Карим Бензема, но заменивший его Лука Йович сыграл так же отлично  - гол + пас. В начале второго тайма Винисиус открыл счет,  а затем Йович здорово сориентировался у ворот после корнера.

После пятой победы подряд мадридский «Реал» до восьми очков увеличил отрыв от второго места, его соперник - четвертый.

Протокол игры  
Реал Сосьедад 0:2 Реал Мадрид
    47' Винисиус Жуниор (0:1)
    57' Йович Лука (0:2)
Ремиро Алехандро Горосабел Андони   68' (Сальдуа Хосеба (   68') Субельдия Игор   26' Ле Норман Робен Рико Диего   86' (Муньос Айхен (   86') Янузай Аднан   60'   68' (Порту Кристиан (   68') Субименди Мартин Гевара Андер   61' (Барренечеа Андер (   61') Оярсабаль Микель Сорлот Александр   61' (Туррьентес Беньят (   61') Исак Александр
Запасные: Райан Мэтт Гуриди Хон Лобете Хулен Джуара Наис Пачеко Хон Наварро Роберто
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль Милитао Эдер Алаба Давид Менди Ферлан Модрич Лука Каземиро Карлос   65' (Камавинга Эдуардо (   65') Кроос Тони   81' (Асенсио Марко (   81') Родриго   81' (Вальверде Федерико (   81') Бензема Карим   17' (Йович Лука (   17') Винисиус Жуниор
Запасные: Начо Фернандес Васкес Лукас Диас Мариано Азар Эден Марсело Виера Лунин Андрей Иско Аларкон Вальехо Хесус
04 декабря. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
05 Декабря 2021 в 01:09
Йович конечно молодец, не подвел, но по мне Милитао сегодня был очень крут. И еслиб не пижонство Вини, счет мог бы быть разгромным, а у Милитао голевая.
Севилья, Атлетик, Сосьедад ...за неделю три матча с зубрами чемпионата, в итоге 3 победы ! Браво Анчи. Теперь можно и с Интером в ничейку скатать )) Ну и график у Реала, в следующем туре еще и с мОтраЦами играть
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окончен Барселона 0:1 Бетис
окончен Атлетико М 1:2 Мальорка
окончен Реал Сосьедад 0:2 Реал Мадрид
05.12  16:00 Райо Вальекано ... Эспаньол 2.21 3.25 3.6
05.12  18:15 Эльче ... Кадис 2.13 3.15 3.95
05.12  20:30 Леванте ... Осасуна 2.27 3.4 3.25
05.12  23:00 Сельта ... Валенсия 2.14 3.45 3.5
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