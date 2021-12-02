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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» - не из тех команд, которые опускают руки при трудностях»

02 Декабря 2021 • 17:23 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
3.20 3.40 2.25
04.12 23:00

После матча с «Атлетиком» в рамках чемпионата Испании главный тренер «Реала» Карло Анчелотти похвалил своих подопечных за продемонстрированный характер. Наставник назвал данный поединок невероятно трудным из-за проблем с физическими кондициями.

«Соперник очень хорошо сыграл, они держал интенсивность все 90 минут. Нам же в конце было совсем нелегко. Надо работать над выносливостью, игроки сильно устали в решающий момент. Но, зато они показали свои бойцовские качества. «Реал» - не из тех команд, которые опускают руки при трудностях», - прокомментировал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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