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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Будем надеяться, что Азмун сможет соперничать с Лукаку»

26 Сентября 2023 • 13:16 Комментировать
Дженоа
...
Рома
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28.09 21:45

Арманд Дурн, агент нападающего «Ромы» Сердара Азмуна, поделился мнением о конкуренции между иранским футболистом и бельгийским форвардом Ромелу Лукаку.

Напомним, во время сборов Азмун получил повреждение, из-за которого пропустил значительную часть подготовки к сезону. Отметим, что за итальянский клуб нападающий выступает на правах аренды, а принадлежит он леверкузенскому «Байеру».

«У Сердара всё просто отлично. Он набирает форму, в которой ещё никогда не был. Тренируется на максимуме. Будем надеяться, что он сможет соперничать с Лукаку», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

В составе «Ромы» 28-летний футболист успел провести один матч, не отметившись в нём результативными действиями. В ближайшем шестом туре чемпионата Италии римская команда встретится с «Дженоа». Этот матч состоится 28 сентября и начнётся он в 21:45 по московскому времени.     

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ромелу Лукаку Сердар Азмун Арманд Дурн
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