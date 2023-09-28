В матче «Дженоа» и «Ромы» - три вынужденные замены за первые полчаса

Сразу три вынужденные замены пришлось произвести тренерам команд в матче Серии А между «Дженоа» и «Ромой» - и это в первые полчаса игры.

На 10-й минуте капитан генуэзцев Милан Бадель получил мышечное повреждение и уступил место на поле Мортену Торсби. Через 10 минут уже Диего Льоренте из «Ромы» понадобилась замена – Эдоардо Бове заменил отправившегося отдыхать игрока.

Но и это ещё не всё – Кевин Стротман к исходу получаса матча схватился за заднюю поверхность бедра, вместо него в составе хозяев в игру вошёл Беркан Кутлу.

Напомним, что текстовую трансляцию вечерней игры в Генуе проводит LiveResult.ru. К исходу первого тайма ведут хозяева - 2:1.