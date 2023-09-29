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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью – о неудачах «Ромы»: «До меня клуб никогда не играл в двух подряд финалах еврокубков»

29 Сентября 2023 • 00:52 Комментировать
Дженоа
4:1
Рома
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о кризисе команды на старте сезона.

Столичный коллектив расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А после крупного поражения от «Дженоа» (1:4). На счету «Ромы» лишь пять набранных очков по прошествии шести туров – худший старт сезона как для клуба (в эпоху трёх очков за победу), так и для самого Моуринью за всю его тренерскую карьеру.

«Худший старт «Ромы»? Это правда, как и то, что это худшее начало в моей карьере тренера. Но верно и то, что до моего прихода «Роме» никогда не удавалось сыграть в двух финалах еврокубков за два года», – цитирует журналист Фабрицио Романо португальского наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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