Моуринью – о неудачах «Ромы»: «До меня клуб никогда не играл в двух подряд финалах еврокубков»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о кризисе команды на старте сезона.

Столичный коллектив расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А после крупного поражения от «Дженоа» (1:4). На счету «Ромы» лишь пять набранных очков по прошествии шести туров – худший старт сезона как для клуба (в эпоху трёх очков за победу), так и для самого Моуринью за всю его тренерскую карьеру.

«Худший старт «Ромы»? Это правда, как и то, что это худшее начало в моей карьере тренера. Но верно и то, что до моего прихода «Роме» никогда не удавалось сыграть в двух финалах еврокубков за два года», – цитирует журналист Фабрицио Романо португальского наставника.