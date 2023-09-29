Пеллегрини – о результатах «Ромы»: «Это неприемлемо»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне.

Коллектив Жозе Моуринью занимает 16-ю позицию в Серии А с пятью набранными очками после шести туров. В четверг римляне крупно проиграли «Дженоа» (1:4).

«Нынешнее положение в таблице совершенно неприемлемо для «Ромы», и мы должны сделать всё, чтобы найти способ исправить ситуацию. В воскресенье на нас будет оказываться сильнейшее давление, мы не можем не выиграть этот матч. Сейчас нам остаётся лишь усердно работать», – поведал в интервью DAZN Пеллегрини.

1 октября «Рома» проведёт домашнюю встречу с «Фрозиноне».