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Чемпионат Италии. Серия А

Пеллегрини – о результатах «Ромы»: «Это неприемлемо»

29 Сентября 2023 • 01:49 Комментировать
Дженоа
4:1
Рома
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне.

Коллектив Жозе Моуринью занимает 16-ю позицию в Серии А с пятью набранными очками после шести туров. В четверг римляне крупно проиграли «Дженоа» (1:4).

«Нынешнее положение в таблице совершенно неприемлемо для «Ромы», и мы должны сделать всё, чтобы найти способ исправить ситуацию. В воскресенье на нас будет оказываться сильнейшее давление, мы не можем не выиграть этот матч. Сейчас нам остаётся лишь усердно работать», – поведал в интервью DAZN Пеллегрини.

1 октября «Рома» проведёт домашнюю встречу с «Фрозиноне».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лоренцо Пеллегрини
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