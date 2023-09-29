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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью обновил собственный антирекорд

29 Сентября 2023 • 00:22 Комментировать
Дженоа
4:1
Рома
окончен

«Рома» проваливает начало сезона в Серии А.

Римский коллектив крупно уступил «Дженоа» в поединке шестого тура чемпионата Италии – 1:4. На счету «волков» всего пять набранных очков. Как отмечает инсайдер Альфредо Педулла, это худший для Жозе Моуринью старт сезона в тренерской карьере, если брать в расчёт дистанцию в шесть первых матчей. Прежний антирекорд португальского специалиста был установлен в сезоне-2015/16 – тогда «Челси» под руководством «особенного» набрал семь баллов в Премьер-лиге.

В настоящий момент «Рома» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Серии А. 1 октября команда примет в родных стенах «Фрозиноне».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Жозе Моуринью
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