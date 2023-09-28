Моуринью пожаловался на календарь «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказал недовольство относительно расписания матчей.

В эти минуты римляне противостоят «Дженоа» в матче Серии А. Рулевой «волков» считает несправедливым тот факт, что соперник получил значительно больше времени на подготовке к поединку: «Я не люблю об этом рассуждать, но мы в очередной раз играем с командой, имевшей дополнительные 48 часов на подготовку перед матчем с нами. Впрочем, конечно, мы полностью сосредоточены на себе», – сказал в предматчевом интервью DAZN португалец.

Следить за ходом встречи «Дженоа» – «Рома» можно посредством текстовой трансляции от LiveResult.ru.