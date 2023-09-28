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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью пожаловался на календарь «Ромы»

28 Сентября 2023 • 21:55 Комментировать
Дженоа
2:1
Рома
1 4.00 X 3.20 2 2.17
2-й тайм

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказал недовольство относительно расписания матчей.

В эти минуты римляне противостоят «Дженоа» в матче Серии А. Рулевой «волков» считает несправедливым тот факт, что соперник получил значительно больше времени на подготовке к поединку: «Я не люблю об этом рассуждать, но мы в очередной раз играем с командой, имевшей дополнительные 48 часов на подготовку перед матчем с нами. Впрочем, конечно, мы полностью сосредоточены на себе», – сказал в предматчевом интервью DAZN португалец.

Следить за ходом встречи «Дженоа» – «Рома» можно посредством текстовой трансляции от LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Дженоа Жозе Моуринью
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