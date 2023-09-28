Дзаньоло рассказал, за что благодарен Моуринью

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло поделился мыслями о работе с Жозе Моуринью в «Роме».

Итальянский футболист покинул ряды римского клуба в феврале, перебравшись в «Галатасарай». Минувшим летом Дзаньоло отправился в «Астон Виллу» на правах аренды.

«Каждый из тренеров, с которыми я работал, дал мне что-то своё, каждый был по-своему важен для меня. Ди Франческо подарил мне дебют в Лиге чемпионов, Манчини открыл дорогу в сборную, а Моуринью помог выиграть первый трофей. Мы проделали отличный путь в Лиге конференций в том сезоне. От нас многого ожидали, и мы осуществили мечту, сумев привезти кубок в Рим. Эти воспоминания навсегда останутся в моём сердце», – рассказал в интервью Sky Sport Дзаньоло.