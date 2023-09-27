Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может продолжить карьеру в Италии.

23-летний игрок ввязался в конфликт с рулевым Эриком тен Хагом, в результате чего был отстранён от тренировок команды на неопределённый срок. Ситуацией готовы воспользоваться другие клубы, планирующие переманить англичанина в свои ряды в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. По информации Football Italia, среди претендентов на Санчо фигурирует «Рома». Отмечается, что главный тренер «волков» Жозе Моуринью был бы рад приглашению футболиста, оценённого порталом Transfermarkt в 45 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» может либо отдать Джедона Санчо в аренду, либо расторгнуть с ним контракт, если компромисс с тен Хагом так и не будет найден.