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Моуринью хочет видеть Санчо в «Роме» слухи

27 Сентября 2023 • 02:51 Комментировать
Дженоа
...
Рома
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28.09 21:45

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может продолжить карьеру в Италии.

23-летний игрок ввязался в конфликт с рулевым Эриком тен Хагом, в результате чего был отстранён от тренировок команды на неопределённый срок. Ситуацией готовы воспользоваться другие клубы, планирующие переманить англичанина в свои ряды в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. По информации Football Italia, среди претендентов на Санчо фигурирует «Рома». Отмечается, что главный тренер «волков» Жозе Моуринью был бы рад приглашению футболиста, оценённого порталом Transfermarkt в 45 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» может либо отдать Джедона Санчо в аренду, либо расторгнуть с ним контракт, если компромисс с тен Хагом так и не будет найден.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024
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