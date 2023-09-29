Джилардино – о разгромной победе над «Ромой»: «Игроки проявили героизм»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино рассказал, что думает о триумфе своей команды в матче с «Ромой».

Новички Серии А неожиданно разгромили римлян в матче шестого тура со счётом 4:1.

«Отличное выступление, ребята показали образцовое отношение к делу. В этот вечер игроки проявили героизм, выполнив задачу, несмотря на две травмы в первом тайме. Я сказал команде, что результат будет зависеть от настроя, и сегодня нам удалось всё», – заявил в послематчевой беседе с DAZN Джилардино.

«Дженоа» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А с семью набранными очками после шести туров.