Моуринью прокомментировал крупное поражение «Ромы» от «Дженоа»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями об очередной неудаче команды.

Римляне уступили «Дженоа» с разгромным счётом – 1:4. После шести туров Серии А команда Моуринью имеет в своём активе лишь одну победу и пять набранных очков.

«Мне нечего сказать. После матча я даже не поговорил с игроками. Нам не хватает Ибаньеса и Смоллинга, но нельзя сказать, что мы пропускаем так много голов только из-за их отсутствия. Проблема ещё и в настрое. Кроме того, каждый удар соперников становится голевым – сегодня было именно так, но дело не только во вратаре», – приводит TMW слова португальского специалиста.

В воскресенье «Рома» сыграет на своём поле против «Фрозиноне».