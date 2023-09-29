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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью прокомментировал крупное поражение «Ромы» от «Дженоа»

29 Сентября 2023 • 00:43 Комментировать
Дженоа
4:1
Рома
окончен

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями об очередной неудаче команды.

Римляне уступили «Дженоа» с разгромным счётом – 1:4. После шести туров Серии А команда Моуринью имеет в своём активе лишь одну победу и пять набранных очков.

«Мне нечего сказать. После матча я даже не поговорил с игроками. Нам не хватает Ибаньеса и Смоллинга, но нельзя сказать, что мы пропускаем так много голов только из-за их отсутствия. Проблема ещё и в настрое. Кроме того, каждый удар соперников становится голевым – сегодня было именно так, но дело не только во вратаре», – приводит TMW слова португальского специалиста.

В воскресенье «Рома» сыграет на своём поле против «Фрозиноне».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Дженоа Жозе Моуринью
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