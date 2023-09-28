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Чемпионат Италии. Серия А

4 удара в створ - 4 гола: «Дженоа» разгромил «Рому»

28 Сентября 2023 • 23:45 Комментировать
Дженоа
4:1
Рома
окончен

Шестой тур Серии А закрылся матчем аутсайдеров «Дженоа» - «Рома». «Волки» играли первым номером, но ничего не добились, при этом у соперника залетало в ворота абсолютно всё. Уже в дебюте Альберт Гудмундсон метров с 13 подготовленным ударом открыл счет. Бриан Кристанте ответил результативной попыткой - ударом головой с линии вратарской. На 45-й минуте генуэзцы выдали красивую атаку, Гудмунсон на фланге обыгрывал всех подряд, Мортен Торсби пяткой сыграл на Матео Ретеги, который забил мяч. Ромелу Лукаку после перерыва здорово пробил с линии штрафной, но уже был зафиксирован офсайд. Торсби убил интригу после розыгрыша углового, удар головой, и 3:1. Вскоре Жуниор Мессиас замкнул дальнюю штангу после прострела.

«Дженоа» с 7 очками вышел на 11-е место, «Рома» 16-я с 5 баллами.

Протокол игры  
Дженоа4:1Рома
(1:0) Гудмундссон Альберт5'  
  22'Кристанте Бриан (1:1)
(2:1) Ретеги Матео45'  
(3:1) Торсби Мортен74'  
(4:1) Мессиас Жуниор81'  
Мартинес ХосепБани Маттиа  75'Дрэгушин РадуВаскес ХоанСабелли Стефано  37' 46' (Де Винтер Кони ( 46') Стротман Кевин  26' 30' (Кутлу Беркан ( 30') Бадель Милан 12' (Торсби Мортен ( 12') Френдруп МортенМаттурро Алан 76' (Мессиас Жуниор ( 76') Гудмундссон АльбертРетеги Матео  65'
Запасные: Леали НиколаПушкаш ГеоргеХефти СильванМалиновский РусланСоммарива ДаниэлеХапс РидгесианоГальдамес ПаблоЯгелло Филип
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  42' 46' (Белотти Андреа ( 46') Льоренте Диего 24' (Бове Эдоардо ( 24') Н'Дика ЭванКристенсен РасмусСпинаццола Леонардо 78' (Азмун Сердар ( 78') Кристанте БрианПаредес Леандро  75' 78' (Ауа Уссем ( 78'  89') Дибала ПаулоПеллегрини Лоренцо 78' (Эль-Шаарави Стефан ( 78') Лукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаКарсдорп РикЧелик МехметПагано РиккардоПизилли НикколоСвилар Миле
28 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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