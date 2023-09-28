4 удара в створ - 4 гола: «Дженоа» разгромил «Рому»

Шестой тур Серии А закрылся матчем аутсайдеров «Дженоа» - «Рома». «Волки» играли первым номером, но ничего не добились, при этом у соперника залетало в ворота абсолютно всё. Уже в дебюте Альберт Гудмундсон метров с 13 подготовленным ударом открыл счет. Бриан Кристанте ответил результативной попыткой - ударом головой с линии вратарской. На 45-й минуте генуэзцы выдали красивую атаку, Гудмунсон на фланге обыгрывал всех подряд, Мортен Торсби пяткой сыграл на Матео Ретеги, который забил мяч. Ромелу Лукаку после перерыва здорово пробил с линии штрафной, но уже был зафиксирован офсайд. Торсби убил интригу после розыгрыша углового, удар головой, и 3:1. Вскоре Жуниор Мессиас замкнул дальнюю штангу после прострела.

«Дженоа» с 7 очками вышел на 11-е место, «Рома» 16-я с 5 баллами.