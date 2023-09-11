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Отец Егора Пруцева — об интересе «Ромы» к футболисту: «Дыма без огня не бывает»

11 Сентября 2023 • 13:29 Комментировать (2)
Рома
...
Эмполи
17.09 21:45

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, выступающего на правах аренды за словенский «Целе», прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к своему сыну.

По слова Игоря Пруцева, многие клубы заинтересованы в услугах 20-летнего игрока, однако сейчас россиянин сконцентрирован на выступлениях за «Целе».

«Дыма без огня не бывает. Мне сказали, что скауты «Ромы» и других клубов следили за Егором на домашнем матче «Целе» в Лиге конференций против «Маккаби», но конкретики никакой не было», — цитирует Игоря Пруцева Sport24.

В составе «Целе» Егор Пруцев успел провести пять матчей, в которых он отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в 600 тысяч евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Црвена Звезда Целе Егор Пруцев Игорь Пруцев
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Комментарии (2)
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ЛавовыйКрабато
11 Сентября 2023 в 15:16
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CELTIC FROST
11 Сентября 2023 в 14:17
Да, это понятно. Однако бывает дым и от кизяков)
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