Отец Егора Пруцева — об интересе «Ромы» к футболисту: «Дыма без огня не бывает»

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, выступающего на правах аренды за словенский «Целе», прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к своему сыну.

По слова Игоря Пруцева, многие клубы заинтересованы в услугах 20-летнего игрока, однако сейчас россиянин сконцентрирован на выступлениях за «Целе».

«Дыма без огня не бывает. Мне сказали, что скауты «Ромы» и других клубов следили за Егором на домашнем матче «Целе» в Лиге конференций против «Маккаби», но конкретики никакой не было», — цитирует Игоря Пруцева Sport24.

В составе «Целе» Егор Пруцев успел провести пять матчей, в которых он отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в 600 тысяч евро.