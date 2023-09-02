Моратти: «Лукаку выставил себя дураком»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о карьерных поворотах Ромелу Лукаку.

Нападающий «Челси», как ожидалось в начале лета, должен был вернуться в «Интер», однако соблазнился вариантом с переходом в «Ювентус», чем возмутил «нерадзурри». В итоге бельгиец так и не оказался ни в одном из двух клубов – его арендовала «Рома».

«Думаю, Лукаку выставил себя большим дураком, общаясь одновременно и с «Интером», и с «Ювентусом». Во всяком случае, когда видишь эту ситуацию со стороны, кажется именно так. Впрочем, «Рома» – тоже большой клуб», – приводит Calciomercato слова Моратти.