​Лукаку превзошёл ожидания Моуринью

Ближе к закрытию летнего трансферного окна нападающий Ромелу Лукаку перешёл из «Челси» в «Рому» на правах аренды. В римском клубе ожидали, что на набор формы Лукаку понадобится несколько недель, ведь он больше двух месяцев тренировался самостоятельно. Тем не менее, 30-летний форвард в плане физической формы превзошёл ожидания Жозе Моуринью и его тренерского штаба. Об этом рассказывает Il Messaggero.

Напомним, что Лукаку отыграл около 20 минут в пятничном матче чемпионата Италии против «Милана». «Волки» потерпели домашнее поражение со счётом 1:2. После трёх туров команда Моуринью имеет только одно очко в активе.