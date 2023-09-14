Дуван Сапата объяснил, почему перешёл в «Торино», а не в «Рому»

Нападающий «Торино» Дуван Сапата рассказал о несостоявшемся трансфере в «Рому».

Римский клуб рассчитывал подписать колумбийца из «Аталанты», однако вместо этого 32-летний игрок оказался в «Торино». «Гранатовые» оформили аренду форварда в последний день трансферного окна.

«Я выбрал «Торино», поскольку сразу почувствовал, что буду важен для команды, в то время как в «Аталанте» я уже таковым не являлся. «Торино» – единственный клуб, интересовавшийся мной всерьёз.

Что касается «Ромы», то этот переход не состоялся по решению «Аталанты». Перед закрытием трансферного окна за дело взялся «Торино», и я рад, что в итоге оказался здесь», – цитирует Calciomercato Сапату.