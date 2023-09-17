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Чемпионат Италии. Серия А

Вот так психанули: «Рома» ушла из зоны вылета, забив 7 мячей «Эмполи»

17 Сентября 2023 • 23:49 Комментировать
Рома
7:0
Эмполи
окончен

Два главных неудачника старта сезона Серии А, «Рома» и «Эмполи», провели матч четвёртого тура. «Волки» резво начали поединок, на второй минуте Пауло Дибала забил с пенальти, а вскоре Ренату Саншеш головой замкнул навес. Леандро Паредес с углового закрутил мяч в дальнюю штангу. Под конец тайма гости сами себе забили мяч во время неудачного выноса круглого подальше.

После перерыва Дибала обыграл соперника и из пределов штрафной оформил дубль - 4:0. Он же мог забивать снова уже со штрафного, но вратарь перевел мяч в перекладину. За римлян также сыграла штанга после попытки Томмазо Бальданци. Уже в концовке Бриан Кристанте в радиусе штрафной прицельно пробил - гол. Отличился и Ромелу Лукаку, предварительно оставив ни с чем опекуна. Джанлука Манчини из пределов вратарской поставил точку после корнера.

«Рома» победила 7:0 и с 19-го места прыгнула на 10-е.

Протокол игры  
Рома7:0Эмполи
(1:0) Дибала Пауло2'  
(2:0) Саншеш Ренату8'  
(3:0) Грасси Альберто35'  
(4:0) Дибала Пауло55'  
(5:0) Кристанте Бриан79'  
(6:0) Лукаку Ромелу82'  
(7:0) Манчини Джанлука86'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоН'Дика ЭванКристенсен РасмусКристанте БрианПаредес Леандро 75' (Пагано Риккардо ( 75') Саншеш Ренату  39' 46' (Бове Эдоардо ( 46') Спинаццола Леонардо 84' (Азмун Сердар ( 84') Дибала Пауло  38' 64' (Белотти Андреа ( 64') Лукаку Ромелу 84' (Эль-Шаарави Стефан ( 84')
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаКарсдорп РикЧелик МехметПизилли НикколоСвилар Миле
Бериша ЭтритБерешиньски БартошВалюкевич Себастьян 46' (Бастони Симоне ( 46') Луперто СебастьяноПеццелла ДжузеппеФаццини Якопо 46' (Исмайли Ардиан ( 46') Грасси АльбертоМале Юссеф  58'Канчельери Маттео  39' 60' (Капуто Франческо ( 60') Дестро Маттиа 60' (Бальданци Томмазо ( 60') Камбьяги Николо 84' (Шпенди Стивен ( 84')
Запасные: Марин РэзванЭбюэхи ТайроннКоваленко ВикторРаноккья ФилиппоКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеГуарино ГабриэльГьяси Эммануэль
17 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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