Вот так психанули: «Рома» ушла из зоны вылета, забив 7 мячей «Эмполи»

Два главных неудачника старта сезона Серии А, «Рома» и «Эмполи», провели матч четвёртого тура. «Волки» резво начали поединок, на второй минуте Пауло Дибала забил с пенальти, а вскоре Ренату Саншеш головой замкнул навес. Леандро Паредес с углового закрутил мяч в дальнюю штангу. Под конец тайма гости сами себе забили мяч во время неудачного выноса круглого подальше.

После перерыва Дибала обыграл соперника и из пределов штрафной оформил дубль - 4:0. Он же мог забивать снова уже со штрафного, но вратарь перевел мяч в перекладину. За римлян также сыграла штанга после попытки Томмазо Бальданци. Уже в концовке Бриан Кристанте в радиусе штрафной прицельно пробил - гол. Отличился и Ромелу Лукаку, предварительно оставив ни с чем опекуна. Джанлука Манчини из пределов вратарской поставил точку после корнера.

«Рома» победила 7:0 и с 19-го места прыгнула на 10-е.