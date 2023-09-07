«Ювентус» хотел променять Влаховича на Лукаку не только по финансовым, а и по тактическим соображениям

Туринский «Ювентус» летом хотел обменять своего нападающего Душана Влаховича на Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат лондонскому «Челси». По информации от Il Corriere dello Sport, причиной таких намерений были не только финансовые, а и тактические причины, которые исходили лично от главного тренера Массимилиано Аллегри.

Напомним, «Ювентус» предлагал «Челси» Влаховича за 40-50 миллионов евро, но при том условии, что в обратном направлении последует Лукаку. «Синие» посчитали доплату слишком высокой, поэтому сделка так и не состоялась. Ромелу в итоге отправился в другой итальянский клуб – «Рому», за которую будет выступать на правах аренды.