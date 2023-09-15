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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» предложит Дибале новый контракт с повышением зарплаты

15 Сентября 2023 • 23:15 Комментировать
Рома
...
Эмполи
1 1.40 X 4.70 2 9.00
17.09 21:45

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала проведёт переговоры с клубом по новому контракту.

Действующий договор аргентинца с римлянами рассчитан до 2025 года и включает в себя пункт отступных в 12 млн евро для зарубежных клубов. Как информирует Calciomercato, в октябре «Рома» планирует провести с Дибалой переговоры по новому трудовому соглашению. 29-летнему форварду готовы предложить повышенную зарплату – 6 млн евро в год вместо нынешних 4 млн. Кроме того, как ожидается, опция отступных будет удалена.

Пауло Дибала присоединился к «Роме» прошлым летом. В текущем сезоне футболист появился на поле один раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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