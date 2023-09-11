Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Лукаку рассказал о трудностях, которые возникли при переходе игрока в «Рому»

11 Сентября 2023 • 09:37 Комментировать
Рома
...
Эмполи
17.09 21:45

Себастьен Ледур, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, выступающего на правах аренды за «Рому», рассказал о том, с какими сложностями столкнулась сторона футболиста при переходе бельгийца в итальянский клуб.

По словам агента, изначально «Челси» рассчитывал продать Лукаку и заработать на этом трансфере максимально возможную сумму, однако появление на рынке клубов из Саудовской Аравии изменило ситуацию.

«Они (саудовские клубы) установили настолько высокую планку с точки зрения сумм, что другим командам из Европы стало крайне трудно её повторить. А у Лукаку было чёткое намерение остаться в Европе и принять участие в европейских соревнованиях», — цитирует Ледура RTL.

В составе «Ромы» 30-летний Лукаку успел провести один матч, в котором результативными действиями ему отметиться не удалось. В ближайшем четвёртом туре итальянской Серии А римская команда встретится с «Эмполи». Эта игра состоится 17 сентября и начнётся она в 21:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Ромелу Лукаку Себастьен Ледур
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ЭМПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на 16-летнего хорватского таланта
10:19 · Англия. Премьер-лига
Фати: «Хочу помочь «Брайтону» снова попасть в еврокубки»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Первый день в «Арсенале» прошёл для меня нервно»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Кэхилл: «Игрокам «Челси» нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату и получить опыт»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Агент Лукаку рассказал о трудностях, которые возникли при переходе игрока в «Рому»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: Агбонлахор выбрал обладателя «Золотого мяча»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул раскритиковал трансферы «Манчестер Юнайтед»
07:50 · Англия. Премьер-лига
Холанн признался, что думает о Роналду и Месси 1
07:45 · Англия. Премьер-лига
Холанн высказался о соперничестве с Мбаппе
07:39 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отказался тренировать женщин
01:16 · Англия. Премьер-лига
Ещё две женщины обвинили в насилии Антони
01:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на защитника «Вест Хэма» слухи
01:04 · Англия. Премьер-лига
Пикфорд: «Уокер – лучший правый защитник в мире»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш рассказал, что думает о Хёйлунне
00:10 · Англия. Премьер-лига
Андре Айю может вернуться в АПЛ
Все новости
Рекомендуем