Агент Лукаку рассказал о трудностях, которые возникли при переходе игрока в «Рому»

Себастьен Ледур, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, выступающего на правах аренды за «Рому», рассказал о том, с какими сложностями столкнулась сторона футболиста при переходе бельгийца в итальянский клуб.

По словам агента, изначально «Челси» рассчитывал продать Лукаку и заработать на этом трансфере максимально возможную сумму, однако появление на рынке клубов из Саудовской Аравии изменило ситуацию.

«Они (саудовские клубы) установили настолько высокую планку с точки зрения сумм, что другим командам из Европы стало крайне трудно её повторить. А у Лукаку было чёткое намерение остаться в Европе и принять участие в европейских соревнованиях», — цитирует Ледура RTL.

В составе «Ромы» 30-летний Лукаку успел провести один матч, в котором результативными действиями ему отметиться не удалось. В ближайшем четвёртом туре итальянской Серии А римская команда встретится с «Эмполи». Эта игра состоится 17 сентября и начнётся она в 21:45 по московскому времени.