​«Эмполи» впервые в истории выступлений в Серии А пропустил более пяти мячей за матч

Итальянский чемпионат, как правило, скуден на разгромные результаты, народ там в принципе играет от обороны, в отличие от Испании, потому такого там практически не бывает. Тем удивительнее результат четвертого тура - «Рома» забила целых семь безответных мячей «Эмполи».

Как оказалось, «Эмполи» впервые в своей истории выступлений в Серии А пропустил больше пяти мячей за матч, крепкий середняк итальянского чемпионата, как правило, редко проигрывает крупно - в прошлом сезоне такое случилось лишь однажды, в игре с «Ювентусом» - 0:4.

Впрочем, тогда во втором круге тосканцы отомстили «Ювентусу» со счетом 4:1.

В следующем туре клубу, раздавленному «Ромой», придется сразиться с «Интером».