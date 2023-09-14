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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала назвал цель «Ромы» на сезон

14 Сентября 2023 • 00:36 Комментировать
Рома
...
Эмполи
17.09 21:45

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал, чего рассчитывает добиться с командой в нынешнем сезоне.

Римляне не слишком удачно начали новую кампанию, набрав всего одно очко после трёх туров Серии А. Команда Жозе Моуринью располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.

«Впереди длинный сезон, множество матчей. Надеюсь, к марту мы будем претендовать на победу во всех турнирах, в которых участвуем. У нас сильная команда, мы должны ставить такую цель. Пришли отличные игроки, что, думаю, позволит нам продолжить и улучшить то, что мы строили в прошлом сезоне», – приводит журналист Альфредо Педулла слова аргентинского форварда.

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Рома Пауло Дибала
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