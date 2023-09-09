Полузащитник «Целе» Егор Пруцев попал в сферу интересов итальянской «Ромы». Отметим, что 20-летний хавбек выступает за «Целе» на правах аренды, его контракт принадлежит «Црвене Звезде».

По информации Сalciomercato.it, скауты «Ромы» пристально следили за российским футболистом в матче Лиги конференций между «Целе» и «Маккаби» Тель-Авив (1:1), в котором Пруцев отметился ассистом. Сообщается, что римляне рассматривают игрока на будущее.

В текущем сезоне Пруцев появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых сделал три результативные передачи.

Контракт игрока с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость Пруцева оценивается в 600 тысяч евро.