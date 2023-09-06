У Моуринью случился конфликт с игроками «Ромы»

У главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью случился конфликт с игроками римского клуба после поражения от «Милана» (1:2) в матче третьего тура чемпионата Италии. Об этом сообщает radioradio.it.

По информации источника, футболисты «Ромы» остались недовольны тем, какую тактику выбрал португальский наставник на этот матч.

После трёх туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Рома» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в своём активе одно набранное очко.

Напомним, Моуринью возглавляет «Рому» с мая 2021 года. Ранее он работал в «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридском «Реале», «Интере» и «Порту». Португалец является трёхкратным чемпионом Англии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов.