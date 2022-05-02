«Торино» нацелился на защитника «Бешикташа» Йылмаза

Левый защитник турецкого «Бешикташа» Ридван Йылмаз попал в сферу интересов «Торино». Согласно итальянскому журналисту Николо Скире, туринский клуб намерен осуществить трансфер уже ближайшим летом.

В ближайшее время «Торино» собирается начать переговоры с «Бешикташем», чтобы обсудить потенциальный переход. Отмечается, что ещё одним претендентом на трансфер 19-летнего футболиста считается франкфуртский «Айнтрахт», который тоже впечатлён выступлениями защитника.

Действующий контракт Йылмаза с турецким «Бешикташем» истекает по окончанию сезона 2022/23. Это значит, что ближайшим летом футболист будет доступен по сниженной цене.