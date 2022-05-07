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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье не реализовал пенальти в матче с «Торино»

07 Мая 2022 • 17:32 Комментировать
Торино
0:1
Наполи
окончен

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел реализовать пенальти для своей команды в выездной игре чемпионата Италии против «Торино». Голкипер туринского клуба Ваня Милинкович-Савич выручил свою команду после удара Инсинье.

«Наполи» получил право исполнять пенальти на 60-й минуте из-за фола на Дрисе Мертенсе. Если неаполитанский клуб не сумеет сегодня одержать победу, то уже завтра может лишиться математических шансов на чемпионство.

Напомним, что по окончанию сезона Инсинье покинет «Наполи» и на правах свободного агента перейдёт в канадский «Торонто», который удовлетворил требования итальянца по зарплате.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Наполи Лоренцо Инсинье
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окончен Торино 0:1 Наполи 3.55 3.65 2.03
07.05  19:00 Сассуоло ... Удинезе 2.24 3.65 3.10
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
08.05  13:30 Специя ... Аталанта 5.40 4.40 1.60
08.05  16:00 Венеция ... Болонья 3.05 3.50 2.33
08.05  19:00 Салернитана ... Кальяри 2.55 3.35 2.85
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