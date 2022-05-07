Инсинье не реализовал пенальти в матче с «Торино»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел реализовать пенальти для своей команды в выездной игре чемпионата Италии против «Торино». Голкипер туринского клуба Ваня Милинкович-Савич выручил свою команду после удара Инсинье.

«Наполи» получил право исполнять пенальти на 60-й минуте из-за фола на Дрисе Мертенсе. Если неаполитанский клуб не сумеет сегодня одержать победу, то уже завтра может лишиться математических шансов на чемпионство.

Напомним, что по окончанию сезона Инсинье покинет «Наполи» и на правах свободного агента перейдёт в канадский «Торонто», который удовлетворил требования итальянца по зарплате.