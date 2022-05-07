Гамшик: «Наполи» достоин Скудетто»

Бывший футболист «Наполи» Марек Гамшик недавно стал чемпионом Турции в составе «Транбзонспора», но продолжает следить за тем, что происходит в чемпионате Италии. Гамшек сочувствует «Наполи», считая, что клуб давно заслужил победу в чемпионате, но до сих пор титулы, которые были добыты при Марадоне в 1987 и 1990, остаются единственными.

- «Наполи» разочаровал тем, что не борется больше за титул? Я не соглашусь, ведь почти весь сезон команда претендовала на победу. Настрой есть, игра есть, условия есть, Спаллетти создал их. «Наполи» уже много лет в борьбе, в 2018 году титул был очень близок, - напомнил Гамшек в интервью Corriere dello Sport.