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Чемпионат Италии. Серия А

Гамшик: «Наполи» достоин Скудетто»

07 Мая 2022 • 03:55 Комментировать
Торино
...
Наполи
3.55 3.65 2.03
Через 11 ч. 45 мин.

Бывший футболист «Наполи» Марек Гамшик недавно стал чемпионом Турции в составе «Транбзонспора», но продолжает следить за тем, что происходит в чемпионате Италии. Гамшек сочувствует «Наполи», считая, что клуб давно заслужил победу в чемпионате, но до сих пор титулы, которые были добыты при Марадоне в 1987 и 1990, остаются единственными.

- «Наполи» разочаровал тем, что не борется больше за титул? Я не соглашусь, ведь почти весь сезон команда претендовала на победу. Настрой есть, игра есть, условия есть, Спаллетти создал их. «Наполи» уже много лет в борьбе, в 2018 году титул был очень близок, - напомнил Гамшек в интервью Corriere dello Sport.

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Наполи Марек Гамшик
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окончен Дженоа 2:1 Ювентус 4.10 3.30 2.00
07.05  16:00 Торино ... Наполи 3.60 3.65 2.05
07.05  19:00 Сассуоло ... Удинезе 2.24 3.65 3.10
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
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