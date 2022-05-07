Спаллетти журналистам: «Если вы спрашиваете меня о будущем, значит у вас есть сомнения»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ответил на вопрос журналистов о своём будущем. Итальянец намекнул, что у него нет никаких проблем с тем, чтобы остаться в клубе как минимум ещё на один сезон.

«Если вы всегда спрашиваете меня, останусь ли я в Неаполе, значит, у вас есть сомнения. Решите их, и тогда всё станет понятно. Я уже много раз отвечал. Если вы меня спрашиваете, значит сомневаетесь вы, а не я», – сказал Спаллетти на своей пресс-конференции.

Напомним, что «Наполи» пока всё ещеё сохраняет математические шансы на чемпионство в Серии А. Команда Спаллетти отстаёт от первого места на 8 очков с одним матчем в запасе.