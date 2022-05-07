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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» остаётся в чемпионской гонке после победы над «Торино»

07 Мая 2022 • 18:03 Комментировать
Торино
0:1
Наполи
окончен

«Наполи» сохраняет теоретические шансы на чемпионский титул по итогам матча 36-го тура против «Торино». Игра получилась более-менее равной при том, что третья команда Серии А гораздо чаще контролировала мяч. В начале заключительной трети противостояния Лоренцо Инсинье с пенальти не смог переиграть голкипера, а вскоре Фабиан Руис неожиданно пробил по воротам, и Этрит Бериша пропустил мяч между ног.

«Наполи» победил со счетом 1:0 и проигрывает 4 очка «Милану» и 5 - «Интеру». «Торино» на 10-й позиции.

Протокол игры  
Торино 0:1Наполи
  73'Фабиан Руис (0:1)
Бериша ЭтритИццо Армандо  70' (Джиджи Коффи (  70') Бремер ГлейсонРодригес РикардоСинго Вилфред   79'Риччи Самуэле  66' (Ансальди Кристиан (  66') Мандрагора Роландо  66' (Побега Томмазо (  66') Войвода Мергим   55'  66' (Линетти Кароль (  66') Прат ДеннисБрекало Йосип  81' (Пеллегри Пьетро (  81') Белотти Андреа
Запасные: Сек ДембаДжемелло ЛукаПьяца МаркоЭйна ОлаМи­лин­ко­вич-Са­вич ВаняЗима Давид
Оспина ДавидДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирКулибали КалидуРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкФабиан Руис  77' (Лоботка Станислав (  77') Лосано Ирвинг   56'  68' (Зелиньски Пётр (  68') Мертенс Дрис   53'  68' (Политано Маттео (  68') Инсинье Лоренцо  77' (Элмас Эльиф (  77') Осимхен Виктор
Запасные: Уна АдамПетанья АндреаМалку КевинМерет АлексЖуан ЖезусДзаноли АлессандроДемме ДиегоТуанзебе Аксел
07 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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окончен Торино 0:1 Наполи 3.55 3.65 2.03
07.05  19:00 Сассуоло ... Удинезе 2.24 3.65 3.10
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
08.05  13:30 Специя ... Аталанта 5.40 4.40 1.60
08.05  16:00 Венеция ... Болонья 3.05 3.50 2.33
08.05  19:00 Салернитана ... Кальяри 2.55 3.35 2.85
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