«Наполи» остаётся в чемпионской гонке после победы над «Торино»

«Наполи» сохраняет теоретические шансы на чемпионский титул по итогам матча 36-го тура против «Торино». Игра получилась более-менее равной при том, что третья команда Серии А гораздо чаще контролировала мяч. В начале заключительной трети противостояния Лоренцо Инсинье с пенальти не смог переиграть голкипера, а вскоре Фабиан Руис неожиданно пробил по воротам, и Этрит Бериша пропустил мяч между ног.
«Наполи» победил со счетом 1:0 и проигрывает 4 очка «Милану» и 5 - «Интеру». «Торино» на 10-й позиции.
Протокол игры
|73'Фабиан Руис (0:1)
Бериша Этрит•Иццо Армандо 70' (Джиджи Коффи ( 70') •Бремер Глейсон•Родригес Рикардо•Синго Вилфред • 79'Риччи Самуэле 66' (Ансальди Кристиан ( 66') •Мандрагора Роландо 66' (Побега Томмазо ( 66') •Войвода Мергим 55' 66' (Линетти Кароль ( 66') •Прат Деннис•Брекало Йосип 81' (Пеллегри Пьетро ( 81') •Белотти Андреа
Оспина Давид•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Кулибали Калиду•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Фабиан Руис 77' (Лоботка Станислав ( 77') •Лосано Ирвинг 56' 68' (Зелиньски Пётр ( 68') •Мертенс Дрис 53' 68' (Политано Маттео ( 68') •Инсинье Лоренцо 77' (Элмас Эльиф ( 77') •Осимхен Виктор
07 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).