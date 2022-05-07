«Наполи» остаётся в чемпионской гонке после победы над «Торино»

«Наполи» сохраняет теоретические шансы на чемпионский титул по итогам матча 36-го тура против «Торино». Игра получилась более-менее равной при том, что третья команда Серии А гораздо чаще контролировала мяч. В начале заключительной трети противостояния Лоренцо Инсинье с пенальти не смог переиграть голкипера, а вскоре Фабиан Руис неожиданно пробил по воротам, и Этрит Бериша пропустил мяч между ног.

«Наполи» победил со счетом 1:0 и проигрывает 4 очка «Милану» и 5 - «Интеру». «Торино» на 10-й позиции.