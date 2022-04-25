Осимхен обойдётся «Арсеналу» в 80 миллионов евро

«Арсеналу» придётся заплатить за нападающего «Наполи» Виктора Осимхема 80 миллионов евро, сообщает Sky Sports с ссылкой CBS.

Ранее сообщалось, что 23-летний нигериец приостановил переговоры с лондонским клубом, желая дождаться итогов сезона АПЛ. За пять туров до конца английского чемпионата «канониры» занимают 4-е место в турнирной таблице.

В текущем сезоне Осимхен провёл за неаполитанцев 28 матчей, забив 16 мячей и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Нигерии в 60 миллионов евро.