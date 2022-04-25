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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен обойдётся «Арсеналу» в 80 миллионов евро

25 Апреля 2022 • 15:38 Комментировать
Торино
...
Наполи
07.05 16:00

«Арсеналу» придётся заплатить за нападающего «Наполи» Виктора Осимхема 80 миллионов евро, сообщает Sky Sports с ссылкой CBS.

Ранее сообщалось, что 23-летний нигериец приостановил переговоры с лондонским клубом, желая дождаться итогов сезона АПЛ. За пять туров до конца английского чемпионата «канониры» занимают 4-е место в турнирной таблице.

В текущем сезоне Осимхен провёл за неаполитанцев 28 матчей, забив 16 мячей и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Нигерии в 60 миллионов евро.  

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Арсенал Лондон Наполи Виктор Осимхен
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