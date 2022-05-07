Спаллетти: Некоторые не понимают, какой огромной цели мы достигли в этом сезоне

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал результат, достигнутый командой в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Мы достигли огромной цели, получив место в групповом этапе Лиги чемпионов, но некоторые никак не могут этого понять. Нужно понять, что этот результат был достигнут в текущем сезоне, а не думать только о будущем», – приводит слова Спаллетти DAZN.

Напомним, что сегодня, 7 мая, «Наполи» с минимальным счётом обыграл «Торино». Отставание от «Интера» и «Милана», ведущих борьбу за чемпионство, составляет четыре и пять очков соответственно. До конца чемпионата осталось сыграть два тура.