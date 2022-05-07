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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: Некоторые не понимают, какой огромной цели мы достигли в этом сезоне

07 Мая 2022 • 19:47 Комментировать
Торино
0:1
Наполи
окончен

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал результат, достигнутый командой в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Мы достигли огромной цели, получив место в групповом этапе Лиги чемпионов, но некоторые никак не могут этого понять. Нужно понять, что этот результат был достигнут в текущем сезоне, а не думать только о будущем», – приводит слова Спаллетти DAZN.

Напомним, что сегодня, 7 мая, «Наполи» с минимальным счётом обыграл «Торино». Отставание от «Интера» и «Милана», ведущих борьбу за чемпионство, составляет четыре и пять очков соответственно. До конца чемпионата осталось сыграть два тура.


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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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окончен Торино 0:1 Наполи 3.55 3.65 2.03
окончен Сассуоло 1:1 Удинезе 2.35 3.75 2.85
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
08.05  13:30 Специя ... Аталанта 5.40 4.40 1.60
08.05  16:00 Венеция ... Болонья 3.05 3.50 2.33
08.05  19:00 Салернитана ... Кальяри 2.55 3.35 2.85
08.05  21:45 Верона ... Милан 4.00 3.80 1.89
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