Канчельскис: «Верю, что Хвича способен заиграть в «Наполи»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход бывшего лидера «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Экс-футболист поддержал решение вингера сборной Грузии перебраться в Италию.

«Естественно, переход в «Наполи» — это супер! Такой шанс даётся раз в жизни. Попробовать надо в любом случае», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

По мнению Канчельскиса, Кварацхелия способен заиграть в «Наполи», но многое будет зависеть от совокупности различных факторов: от того, как он пройдёт предсезонную подготовку и как его будет использовать на поле тренерский штаб.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провёл за «Рубин» 22 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. По ходу турнира Кварацхелия покинул российский чемпионат и перебрался в батумское «Динамо», в составе которого забил три мяча и отдал одну голевую передачу в четырёх проведённых встречах.