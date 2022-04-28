Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис: «Верю, что Хвича способен заиграть в «Наполи»

28 Апреля 2022 • 11:57 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.40
30.04 16:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход бывшего лидера «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Экс-футболист поддержал решение вингера сборной Грузии перебраться в Италию.

«Естественно, переход в «Наполи» — это супер! Такой шанс даётся раз в жизни. Попробовать надо в любом случае», — приводит слова Канчельскиса Sport24.  

По мнению Канчельскиса, Кварацхелия способен заиграть в «Наполи», но многое будет зависеть от совокупности различных факторов: от того, как он пройдёт предсезонную подготовку и как его будет использовать на поле тренерский штаб.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провёл за «Рубин» 22 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. По ходу турнира Кварацхелия покинул российский чемпионат и перебрался в батумское «Динамо», в составе которого забил три мяча и отдал одну голевую передачу в четырёх проведённых встречах.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Андрей Канчельскис Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ САССУОЛО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
12:30 · Англия. Премьер-лига
Агент Осимхена обсудил с представителями «Наполи» трансфер игрока
12:15 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Спаллетти продолжит руководить «Наполи»
12:07 · Италия. Серия А
Бонуччи собирается стать тренером после окончания карьеры
11:57 · Италия. Серия А
Канчельскис: «Верю, что Хвича способен заиграть в «Наполи»
11:51 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется полузащитником «Лиона»
11:14 · Италия. Серия А
Романьоли начал переговоры с «Барселоной»
10:57 · Италия. Серия А
Игрок «Болоньи» попросился в «Милан»
09:33 · Италия. Серия А
Камоцци о Хвиче: Выступать в РПЛ и в Серии А - две разные вещи
09:32 · Италия. Серия А
«Наполи» следит за двумя нападающими
09:21 · Италия. Серия А
Нигматуллин: Надеюсь, что в «Наполи» Кварацхелии не будут мешать развиваться
09:21 · Италия. Серия А
Михайлович доволен победой «Болоньи» над «Интером»
08:55 · Италия. Серия А
Тренер «Аталанты» раскритиковал судейство в матче с «Торино»
08:48 · Италия. Серия А
«Интер» готов предложить Дибале контракт на 4 года
08:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проявляет интерес к де Врею
08:17 · Италия. Серия А
Индзаги объяснил, почему «Интер» проиграл «Болонье»
Все новости
Рекомендуем