Де Лаурентис не планирует продавать «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что в ближайшем будущем не планирует выставлять клуб на продажу. Итальянец заявил, что на данный момент не рассматривает этот вариант.

«Сейчас я не думаю об этом. Более того, я никогда не рассматривал такой вариант. «Наполи» – это моё сердце. Я также слышал о том, что я якобы получил несколько предложений о продаже клуба, но я не начинал никаких переговоров по этому поводу», – сказал де Лаурентис в эфире радиостанции Kiss Kiss Napoli.

Напомним, что вчера де Лаурентис официально объявил о трансфере Хвичи Кварацхелии, который ранее защищал цвета казанского «Рубина».