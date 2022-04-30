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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» оценивает Хики в 21,5 миллионов евро

30 Апреля 2022 • 15:44 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.40
Через 0 ч. 3 мин.

«Болонья» установила ценник на своего защитника Аарона Хикки, которым активно интересуется Хикки. По информации La Gazzetta dello Sport, шотландский футболист будет стоит в летнее трансферное окно 21,5 миллионов евро.

По сведениям источника, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высоко оценивает защитника и определил его как одного из приоритетных вариантов для усиления фланга обороны.

Напомним, что Аарон Хики в этом сезоне отметился за «Болонью» пятью забитыми голами и одной результативной передачей в чемпионате Италии. В июне шотландскому футболисту исполнится 20 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Наполи Аарон Хики
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