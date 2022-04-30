«Болонья» оценивает Хики в 21,5 миллионов евро

«Болонья» установила ценник на своего защитника Аарона Хикки, которым активно интересуется Хикки. По информации La Gazzetta dello Sport, шотландский футболист будет стоит в летнее трансферное окно 21,5 миллионов евро.

По сведениям источника, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высоко оценивает защитника и определил его как одного из приоритетных вариантов для усиления фланга обороны.

Напомним, что Аарон Хики в этом сезоне отметился за «Болонью» пятью забитыми голами и одной результативной передачей в чемпионате Италии. В июне шотландскому футболисту исполнится 20 лет.